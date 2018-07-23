Рабочие требуют ответа от владельца «Гигиена-сервиса» Бушина

Сотрудники ООО «Гигиена Сервис» и ООО «Гигиена Сервис МЕД», 37 человек, опубликовали на корпоративном сайте открытое обращение к директору и владельцу миллионеру Александру Бушину. По словам инициативной группы, она представляет интересы 600 рабочих моногорода Кондрово, ставших заложниками ситуации на предприятиях. С обращением можно ознакомится по ссылке.

«Вы обещали, что в 2016 году наша компания станет российским флагманом рынка медицинских изделий, наша продукция заменит импортные санитарно-гигиенические изделия более чем на 30%, при этом в 2017 году импортозамещение сырья и материалов будет доведено до 70%. Вместо этого мы месяцами не видим зарплату, рабочих-активистов запугивают, счета арестованы приставами за долги на сотни миллионов рублей, рекламы нет, продаж нет, а предприятие внесено в реестр недобросовестных поставщиков и фактически уже банкрот. Более того, мы с возмущением узнали, что вместо выплат зарплат прибыль выводится в Германию, где у вас есть жилье», - говорится в обращении рабочих.

По мнению инициативной группы, теперь Бушин обязаннемедленно погасить задолженность перед сотрудниками, оплатить рекламную кампанию продукции бренда «Натали» и «МобиПисс», что позволит занять обещанные сотрудникам, кредиторам и партнерам 30% рынка, погасить «горящие» долги и разблокировать счета для ведения нормальной хозяйственной деятельности. Также подписанты требуют незамедлительно принять меры для исключения ООО «Гигиена Сервис МЕД» из реестра недобросовестных поставщиков и восстановить отношения с европейскими поставщиками качественного сырья и материалов.

«Вы несете ответственность за свои ошибки в качестве директора и собственника. Сейчас гораздо разумней не прятать голову в песок, а инвестировать Ваши личные средства в реализацию Ваших же многочисленных обещаний», - обращаются сотрудники предприятия.