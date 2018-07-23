Рабочие требуют ответа от владельца «Гигиена-сервиса» Бушина

Сотрудники ООО «Гигиена Сервис» и ООО «Гигиена Сервис МЕД», 37 человек, опубликовали на корпоративном сайте открытое обращение к директору и владельцу миллионеру Александру Бушину. По словам инициативной группы, она представляет интересы 600 рабочих моногорода Кондрово, ставших заложниками ситуации на предприятиях. С обращением можно ознакомится по ссылке.

«Вы обещали, что в 2016 году наша компания станет российским флагманом рынка медицинских изделий, наша продукция заменит импортные санитарно-гигиенические изделия более чем на 30%, при этом в 2017 году импортозамещение сырья и материалов будет доведено до 70%. Вместо этого мы месяцами не видим зарплату, рабочих-активистов запугивают, счета арестованы приставами за долги на сотни миллионов рублей, рекламы нет, продаж нет, а предприятие внесено в реестр недобросовестных поставщиков и фактически уже банкрот. Более того, мы с возмущением узнали, что вместо выплат зарплат прибыль выводится в Германию, где у вас есть жилье», - говорится в обращении рабочих.

По мнению инициативной группы, теперь Бушин обязаннемедленно погасить задолженность перед сотрудниками, оплатить рекламную кампанию продукции бренда «Натали» и «МобиПисс», что позволит занять обещанные сотрудникам, кредиторам и партнерам 30% рынка, погасить «горящие» долги и разблокировать счета для ведения нормальной хозяйственной деятельности. Также подписанты требуют незамедлительно принять меры для исключения ООО «Гигиена Сервис МЕД» из реестра недобросовестных поставщиков и восстановить отношения с европейскими поставщиками качественного сырья и материалов.

«Вы несете ответственность за свои ошибки в качестве директора и собственника. Сейчас гораздо разумней не прятать голову в песок, а инвестировать Ваши личные средства в реализацию Ваших же многочисленных обещаний», - обращаются сотрудники предприятия.

Новости по теме
Следующая новость Директора «Гигиена-Сервис МЕД» Александра Бушина признали недобросовестным поставщиком

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО