Независимая Россия началась под Калугой

В Калуге при деятельном участии почти пяти десятков ученых из России, США и Эстонии подошла к завершению «Всероссийская научная конференции "Великое стояние на реке Угре и формирование российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты».

В ее рамках была подписана резолюция, которую передадут в Федеральное собрание РФ с просьбой признания памятной датой 11 ноября 1480 г. — день, когда подошло к концу Великое стояние на реке Угра. Именно оно поставило точку в трехсотлетнем ордынском иге. Сообщается, что именно по итогам означенной бескровной победы юное Российское государство с центром в Москве обзавелось политическим и национальным суверенитетом.

Стоит отметить, что член Совфеда от Калужской обл. Юрий Волков заявил о скором проведении слушаний по инициированному Калужской областью вопросу об 11 ноября. Сообщается, что многими "общественниками" и структурами власти ранее не один раз поддерживалась инициатива придания этому числу статуса праздника, имеющего федеральное значение. Уже почти сорок общественных организаций публично поддержали инициативу Калужской области о внесении 11 ноября 1480 г. в список памятных дат истории нашей страны, сообщает ТАСС.

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