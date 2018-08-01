Богатейшего депутата Калужской области Александра Бушина могут вызвать на допрос за невыплату зарплат

Инициативная группа сотрудников ООО «Гигиена Сервис» и «Гигиена Сервис МЕД» подала заявление в Генпрокуратуру и СК РФ о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Бушина за невыплату заработной платы, сообщает «Московский монитор».

На прошлой неделе рабочие моногорода Кондрово обнародовали открытое письмо на имя Александра Бушина, в котором требовали выдать долги по зарплате из его личных денег, выведенных из оборота «Гигиена Сервис». Счета компаний Бушина на данный момент заблокированы приставами, а зарплаты рабочим не выплачиваются уже полгода. В арбитражном суде Калужской области девятый месяц рассматривается дело о банкротстве. Сам Бушин внесен в реестр недобросовестных поставщиков за многочисленные срывы госконтрактов. В настоящее время Александр Бушин предположительно скрывается на территории Германии, куда выводятся последние деньги с его предприятий.

Александр Бушин, хозяин и директор ООО «Гигиена Сервис» и «Гигиена Сервис МЕД», занимает первое место среди богатейших чиновников и депутатов Калужской области. Несколько лет назад он декларировал курс на отвоевание у западных корпораций 30%-40% рынка медицинских прокладок, получил льготное государственное финансирование на импортозамещение и вскоре обанкротился. Многих раздражала агрессивная и навязчивая реклама ООО «Гигиена-сервис» - например, раздача презервативов в местах дорожных заторов. Запомнился Бушин и концепцией непривычного для России продукта - одноразовых мочеприемников для мужчин, которые выпускают всего два предприятия в мире – одно в Германии, второе - в городе Кондрово.