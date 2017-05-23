Алексей Дюмин провел рабочее совещание по вопросу создания в Туле креативного индустриального кластера



22 мая Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочее совещание по вопросу создания креативного индустриального кластера на базе ПАО «Октава», информация размещена на портале правительства Тульской области.

В совещании приняли участие представители правительства Тульской области, ГК «Ростех», ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА».

Губернатор напомнил, что соглашение о создании креативного индустриального кластера было подписано год назад на Петербургском международном экономическом форуме. А в сентябре 2016 года проект был представлен Президенту РФ Владимиру Путину.

Знаменитое предприятие «Октава» (входит в состав «Ростех») в последние годы в несколько раз снизило объемы производства.

Создание индустриально-креативного кластера «Октава» станет новой вехой в развитии предприятия. Новый кластер сможет стать мощным центром притяжения для молодых и талантливых людей, предоставит новые возможности для рабочих и инженерных специальностей.

Также «Октава» станет центром дополнительного образования для детей и подростков, местом для творчества и культурного досуга жителей города и туристов.

«Мы уделяем большое внимание этому проекту, который станет изюминкой не только региональной столицы, но и всей Тульской области», — отметил Алексей Дюмин.

Само предприятие «Октава» продолжит свою деятельность. Конструкторское бюро и сборка останутся на прежней площадке. Химическое и гальваническое производство будет перенесено на Одоевское шоссе в Туле.

«Важно чтобы каждое рабочее место на предприятии было сохранено – об этом в том числе говорил Президент», — подчеркнул Губернатор.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в создание креативного индустриального кластера на базе ПАО «Октава» и высшей технической школы может составить более 1 млрд рублей. Инвестором проекта выступает акционер ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», заместитель председателя совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» Михаил Шелков.

Затем участники совещания детально обсудили этапы реализации проекта.