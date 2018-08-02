Александр Бушин снова дал обещание расплатиться с кредиторами

Арбитражный суд Калужской области снова отложил заседание, на котором предполагалось ввести наблюдение на предприятиях депутата Калужского законодательного собрания Александра Бушина, сообщает «Росбалт». Агентство направило запросы в Арбитражный суд, правительство и Законодательное собрание Калужской области, а также в ООО «Гигиена Сервис».

Дело о признании «Гигиена Сервис» банкротом рассматривается уже 9 месяцев. Представители компании перед началом каждого нового заседания предоставляют письмо о наличии инвестора, который в ближайшее время погасит долги, при этом инвестор не разглашается. Тем временем кредиторы требуют начать процедуру банкротства. На данный момент счета предприятия арестованы судебными приставами, а сам Бушин и «Гигиена Сервис МЕД» внесены в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

Сотрудники «Гигиена Сервис» и «Гигиена Сервис МЕД» уже подали заявление в Генпрокуратуру и СК РФ о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Бушина за невыплату заработных плат. Ранее в открытом письме 37 рабочих требовали у богатейшего депутата и чиновника области оплатить долги по зарплате и рекламную кампанию продукции из личных средств.

На сегодняшний день единственной компанией, которая получает выплаты по долгам Бушина, является немецкий поставщик медицинского оборудования «БИКОМА ГмбХ Шпециальмашинен. Давние партнеры чиновника первыми подали иск о банкротстве и раз за разом уточняют исковые требования в части суммы требований, так как Бушин выплачивает долг частями.